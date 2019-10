Leer alles over alternatieve energie in de autosector Vanessa Dekeyzer

25 oktober 2019

16u21 2 Glabbeek De nieuwe autoshow ‘Auto van morgen’ werd vrijdag voorgesteld door VEGAP, de vereniging van garagisten regio Tienen en het gemeentebestuur van Glabbeek. Deze zal volgend jaar in maart plaatsvinden in de evenementenhal Hangaar 44 in Glabbeek.

“Dit nieuwe concept gaat veel verder dan een autoshow met de nieuwste modellen omdat ons voornaamste doel uiteindelijk is om de mensen te informeren”, zegt Elke Buttiens van VEGAP. “We willen een antwoord bieden op alle mogelijke vragen en zelfs misvattingen die er zijn rond alternatieve energie in de autosector, zoals ‘wat kost overschakelen op deze nieuwe voertuigen?’ of ‘wat is de impact op het milieu?’. Om op al deze vragen een antwoord te kunnen bieden, hebben we gekozen om samen te werken met andere partners die hiermee bezig zijn.”

Multiobus, Battmobiel, Autodelen.net en Vias Institute zullen alvast present zijn. “Tijdens deze vier dagen presenteren uiteraard heel wat automerken hun allernieuwste elektrische, hybride, waterstof, CNG en PHEV voertuigen”, zegt Hugo Buttiens voorzitter VEGAP. “Om er enkele op te sommen: BMW, Hyundai, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Toyota, Mazda, Ford, Honda, Seat en Maxus.”

Het is wel nog even wachten op de nieuwe autoshow, die op donderdag 26, vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 maart 2020 in en rond de evenementenhal Hangaar 44 in Glabbeek zal plaatsvinden. “Als locatie werd niet toevallig voor Glabbeek gekozen”, klinkt het bij VEGAP. “Er is geen gemeente in de omtrek die zo’n grote en compleet ingerichte zaal ter beschikking heeft en anderzijds is Glabbeek ook dé gemeente als het gaat om nieuwe mobiliteitsvormen. Kijk maar naar het autodelen en het mobipunt”, aldus Elke Buttiens. “Dat wil niet zeggen dat we Tienen links gaan laten liggen in de toekomst. De jaarlijkse autoshow in september blijft trouw aan de Grote Markt van Tienen.”

De organisatie is nog op zoek naar leveranciers van elektrische voertuigen en toebehoren die deel willen uitmaken van het nieuwe concept. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via mail naar elke@garagebuttiens.be.