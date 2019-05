KVLV Bunsbeek heeft een groot hart voor vrouwen met borstkanker vdt

28 mei 2019

12u54 0 Glabbeek KVLV Bunsbeek heeft een bijzondere actie op poten gezet ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zo werden er ‘hartenkussens’ gemaakt tijdens de naailessen. Onder de deskundige leiding van lesgeefster, Marleen Desaer, maakten de ijverige naaisters maar liefst een 55-tal kussens voor borstkankerpatiënten.

Dit hartvormige kussen biedt comfort aan vrouwen die na een borstamputatie, borstreconstructie of bestraling pijn ervaren in het oksel-, arm- en borstgebied. Doordat ze de steun van de borst niet meer hebben, liggen ze anders in bed, zitten ze anders in de zetel en nemen ze houdingen aan die niet zo goed zijn voor hun lichaam. Het kussen is een eenvoudig hulpmiddel dat steun geeft en kleine kwaaltjes van vrouwen meteen kan verlichten. Tijdens de feestvergadering werden deze kussens overhandigd aan Anita Vannerum, voorzitster van EnVie vzw, een contactgroep voor mensen met en na borstkanker in Oost Vlaams-Brabant. Meer info vind je op www.borstkankerenvie.be.

KVLV-Bunsbeek bestaat al vanaf 1947, telt momenteel 86 leden en kent nog steeds een aangename vlotte werking. “Wij organiseren jaarlijks vele activiteiten voor onze leden”, zegt Marua Saelmaekers, voorzitster. “Daarnaast houden wij Sarahnamiddagen voor onze leden boven 55 jaar en leuke activiteiten voor de kinderen en de kleinkinderen van onze leden. Onze vereniging staat eveneens open voor niet-leden. Naast koken, bakken, breien, haken, naaien, powertex, gezondheidslessen en BBB staat ook samen feesten op ons programma.”