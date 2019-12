Kunstwerk van schepen Tom Struys goed voor 1.900 euro Vanessa Dekeyzer

24 december 2019

Schepen van Cultuur Tom Struys (Dorpspartij) maakte met veel enthousiasme een schilderij voor het goede doel. Dat werd tijdens het kerstconcert van De Dorpspartij in de kerk van Bunsbeek tijdens een veilig verkocht voor 1.900 euro aan Frederik Vrindts van de cateringfirma Passie voor Eten.

De opbrengsten van het kerstconcert, met muzikale omkadering door de Festival Brassband, de Koninklijke Harmonie Crescendo Glabbeek en de doedelzakband The Red Hackle Pipe Bandn gingen dit jaar naar de ziekenzorgkernen van Samana die actief zijn in de deelgemeenten van Glabbeek. In totaal werd er maar liefst 5.500 euro overhandigd.