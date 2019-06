Kleine gemeenten weigerachtig tegen meerjarenplanning van brandweerzone: “We betalen steeds meer, maar krijgen geen betere diensten” Tom Van de Weyer

27 juni 2019

19u29 0 Glabbeek Burgemeesters in de brandweerzone Oost-Brabant zijn niet van plan om de meerjarenplanning van het hulpverleningszone Oost-Brabant zomaar goed te keuren. “De dienstverlening is niet verbeterd, maar de bijdragen die de kleine gemeentes betalen zijn wel fors gestegen, tot de helft meer”, klinkt het.

Sinds 1 januari 2015 wordt de organisatie van de brandweer in de Belgische gemeentes opgedeeld in hulpverleningszones. De gemeentes in het Hageland vallen onder de zone Brabant-Oost die 32 gemeentes beschermt, ook in het Leuvense. Iedere aangesloten gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage aan de zone om gebruik te kunnen maken van de diensten. Maar de kleinere gemeenten halen geen voordeel bij de hervorming van 2015.

“Na vier jaar moeten we vaststellen dat de dienstverlening er niet op verbeterd is, terwijl de bijdrage voor de brandweer flink gestegen is, tot zelfs 50%”, zegt Marc Wijnants (CD&V), burgemeester van Linter. “Alleen Leuven en Tienen gaan er financieel op vooruit.”

“Tot 2015 bedroeg onze bijdrage voor de brandweer minder dan 200.000 euro per jaar. Vandaag betalen wij jaarlijks 289.080 euro voor de zone Oost-Brabant. Tegen 2025 zal de factuur van Linter nog stijgen tot 416.702 euro per jaar”, zegt Wijnants.

“Tot voor de hervorming betaalden wij 170.000 per jaar. Vandaag is dat 255.841 euro”, zegt Peter Reekmans (Dorpspartij), burgemeester van Glabbeek. “Tegen 2025 zou het voor ons zelfs 395.456 euro worden.”

“Bij de opstart van de brandweerzone was een werkingsbudget voorzien van 23 miljoen euro op jaarbasis. Als je vijf jaar later al een budget van 35 miljoen euro vraagt dan schort er iets”, zeggen Wijnants en Reekmans. “De leiding stelt een nieuw meerjarenbeleidsplan 2020-2025 voor. Wij keuren geen plan goed dat de factuur meer dan verdubbelt in tien jaar tijd.”

Wijnants en Reekmans vragen collega-burgemeesters om het plan evenmin goed te keuren in de zoneraad. “We vragen een dringende doorlichting van de korpsleiding van de zone, want die lijkt niet in staat om een degelijk en gezond beleid te voeren”, aldus Reekmans.

“Ook wij keuren het plan niet zomaar goed. Eerst willen we overleg met de andere gemeenten in de raad”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld) van Geetbets. “Wij betaalden voorheen 180.000 euro en vandaag 240.000, voor precies dezelfde dienstverlening. De korpsleiding van de zone moet maar eens grondig haar rekeningen maken, want wij blijven niet ja knikken.”

“Voor ons zijn de facturen ook verdubbeld. Ik had al langer voorspeld dat schaalvergroting niet goed uitpakt voor de kleine partners”, zegt Hans Vandenberg (CD&V), burgemeester van Bekkevoort. “Wij betalen mee de investeringen die de grote gemeenten als Leuven en Tienen hebben gedaan. We kunnen protesteren tegen het plan, maar ik vrees dat de gevolgen van de fusie onomkeerbaar zijn.”