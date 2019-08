Kindervissen meteen een succes Kristien Bollen

08 augustus 2019

Voor de eerste keer in de gemeente ging woensdag het open kindervissen door op de visvijvers “Het Windmoleke” in de Butschovestraat in Wever met de steun van de gemeente. Deze eerste editie is alvast een enorm succes, want alle plaatsen waren op enkele dagen volzet. “Als bruisende gemeente ondersteunen we graag nieuwe initiatieven in onze gemeente. Met plezier ondersteunen we daarom deze eerste editie van open kindervissen aan onze lokale visvijver” zegt waarnemend burgemeester Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).