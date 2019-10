Kinderkoor Kapellen zoekt nieuw talent Vanessa Dekeyzer

24 oktober 2019

Het kinderkoor van Kapellen is op zoek naar nieuw talent. “Wij zorgen ongeveer drie keer per jaar voor de vrolijke noot in de gezinsvieringen in de kerk van Kapellen”, zegt verantwoordelijke Maureen Depré.

“Op 24 december brengen wij de mensen in echte kerstsfeer met moderne en klassieke kerstliedjes”, gaat Maureen verder. “Voor elke viering oefenen we ongeveer drie tot vijf keer onder deskundige pianobegeleiding. Tot ons repertoire behoren niet alleen Nederlandstalige liedjes, maar ook andere zoals ‘Love shines a light’, ‘I will follow him’ of ‘Shalom Chaverim’.”

De komende oefening vindt plaats op maandag 28 oktober van 19 tot 20 uur in de parochiezaal van Kapellen voor de gezinsviering van zondag 10 november. De repetities voor Kerstmis zullen eind november starten. “Dus hou je van zingen of speel je graag muziek, dan ben jij degene die we zoeken!”, besluit Maureen. Meer info kan je bekomen om het nummer 0479/75.01.90 of via mail naar depre_maureen@yahoo.co.uk.