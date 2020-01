Kerststerrenverkoop van CD&V levert duizend euro op voor het goede doel Vanessa Dekeyzer

23 januari 2020

09u55 0 Glabbeek CD&V Glabbeek begon zeven jaar geleden als eerste partij in Glabbeek met een Goede Doel Actie tijdens De Warmste Week. De kerststerrenverkoop is ondertussen uitgegroeid tot een gewaardeerde klassieker.

“De inwoners van Glabbeek tonen zich solidair en kopen graag voor het goede doel een mooie kerstster, die bovendien extra sfeer in huis brengt met de kerstdagen. Dit jaar konden we opnieuw de mooie som van duizend euro schenken aan het animatieteam van woonzorgcentrum Den Boomgaard in Glabbeek.”

De leden van het animatieteam, Els Dankaerts en Evelien Nys (ergotherapeuten) en Katrien Pollenus (kinesitherapeute), namen tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Glabbeek graag de cheque in ontvangst uit handen van bestuurslid en gemeenteraadslid Georges Arnauts.