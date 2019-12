Kerstmarkt voor Warmste Week ten voordele van Greyhounds in nood Kristien Bollen

08 december 2019

Mireille Broeders (73) is geen onbekende bij heel wat dierenvrienden. De dame ging bijna 25 jaar geleden van start met het redden van gedumpte en mishandelde windhonden (Galgo español) in .... Spanje. De dame kon in al die jaren al ongeveer achtduizend honden een warme thuis geven in België. “In Spanje worden nog gruwelijker praktijken toegepast” zucht Mireille die er iets ten zuiden van Madrid een dierenkliniek en opvang wist op te richten. “Helaas worden de honden er massaal gekweekt. Die worden ingezet voor de jacht en wedstrijden. Als deze honden niet helemaal (meer) voldoen aan de eisen van hun baas worden ze gedumpt. Vaak niet gewoon gedumpt maar worden ze eerst nog mishandeld als straf. Deze dieren dolen dan met gebroken poten over de straten. Soms worden ze ook gewoon afgemaakt : ophanging, levend verbranden, stok door de oren krijgen of achter een snelrijdende wagen gebonden worden... het zijn helaas geen uitzonderingen”. De dieren die Mireille en haar team in de opvang binnen krijgen zijn er dus vaak héél slecht aan toe. “Elke hond kost ons letterlijk honderden euro’s. Gelukkig kunnen we rekenen op enkele dierenartsen die wel vrijwillig komen opereren. Maar de medicatie, verzorging en transport kost handenvol geld.”. Net daarom organiseren enkele vrijwilligers (die meestal zelf een Galago via Greyhounds in Nood Belgium (GINB) adopteerden) de speciale kerstmarkt die vandaag (zondag) doorgaat in zaal De Glazuur. Je kan er nog tot 18 uur terecht voor een drankje of een hapje, maar evenzeer voor enkele originele kertscadeaus voor zowel een hond als zijn baasje. Wie de organisatie wil steunen kan dat via overschrijving op BE 71293021904069. Je kan al lid worden vanaf 30 euro en wie een Spaanse windhond wil adopteren kan dat via de site van GINB en kost 250 euro. Iedere hond ter adoptie verkeert dankzij de verzorging in uitstekende gezondheid en is gesteriliseerd of gecastreerd en heeft een europees paspoort. Een Galgo español is kindvriendelijk, heeft geen problemen met andere honden en “rust ongeveer de helft van de dag; de rest van de dag slaapt hij”. De eeuwige dankbaarheid van de hond krijg je er bij.