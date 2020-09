Keibergstraat in Glabbeek alleen nog toegankelijk voor plaatselijk verkeer DDH

30 september 2020

11u53 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek gaat de komende dagen plaatselijk verkeer invoeren in de Keibergstraat. Al jaren zijn er daar klachten van bewoners over de toename van het sluipverkeer dat het bovendien niet al te nauw neemt met de snelheidsregels. “ De smalle straat wordt gebruikt als sluiproute door woon-werkverkeer vanuit de buurgemeenten”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Eerder werden er op advies van het verkeersinstituut Vias al verkeerskussens ter hoogte van de ingang van het fit-o-meterbos geplaatst, maar één buurtbewoner diende recent bij de gemeente een verzoekschrift in om die te verwijderen. “Dit is nu eenmaal het probleem met elke snelheidsremmende aanpassing die je als gemeente in een straat neemt. Veel bewoners zijn vragende partij, maar eens geplaatst krijgen we binnen de kortste keren ook de vraag om ze opnieuw te verwijderen wegens geluidsoverlast. Wegversmallingen veroorzaken nu eenmaal vaak lawaai omdat wagens bruusk moeten remmen, optrekken na de versmalling of claxonneren als de ene nog snel voor de andere de wegversmalling wil inrijden. En ook al zorgen verkeerskussens voor veel minder lawaai, ook hierop krijgen we regelmatig klachten van lawaaihinder”, zegt Reekmans.

Het bestuur voert nu dus plaatselijk verkeer in de Keibergstraat in en wil hiermee het verkeer fors doen dalen. “Hierdoor zal de straat een heel stuk verkeersveiliger worden. Als nadien de hele straat een verzoekschrift indient om de verkeerskussens te verwijderen zullen we hierop ingaan, maar op individuele vragen gaan we niet in. Voor elk initiatief heb je nu eenmaal voor- en tegenstanders en de perfecte maatregel bestaat gewoon niet.”