Katrien Vanherck blijft vrijwillig aan boord van repatriëringsvluchten van gestrande landgenoten: “De passagiers zijn ons heel dankbaar” Vanessa Dekeyzer

19 maart 2020

12u20 0 Glabbeek Heel wat landgenoten zitten nog vast op hun reisbestemming. Cabineoverste Katrien Vanherck (47) uit Glabbeek werkt al 22 jaar voor Brussels Airlines. Zij heeft zich als vrijwilliger opgegeven om mee de repatriëringsvluchten, die door de overheid ingezet worden, te verzorgen. “Wij worden heel goed ingelicht en krijgen de nodige bescherming.”

“Woensdag ben ik nog in Agadir mee mensen gaan ophalen. De vlucht zat natuurlijk overvol, elke laatste zitplaats werd ingenomen.” Maar wat dan met de social distancing? “Onze stoelen hebben nog redelijk ruimte. En je moet zo denken: dit is de enige manier om mensen terug thuis te krijgen. Je kan moeilijk vragen dat enkel de helft van het vliegtuig mag bezet worden en de andere helft daar moet achterblijven. We rekenen een beetje op de ‘common sense’ van de mensen die wij gaan ‘redden’”, zegt Katrien.

De service aan boord werd volgens Katrien aangepast om het maximum aan veiligheid te garanderen. “Wij worden ook heel goed ingelicht en krijgen de nodige bescherming, zoals maskers, handschoenen, desinfecterende zeep en gel en doekjes om apparatuur mee te ontsmetten. Er wordt een minimumcontact met de passagiers opgelegd en aangepaste veiligheidsvoorschriften zijn van kracht waarbij mijn collega’s en ik zo goed mogelijk beschermd worden.”

Eén per één gaan plassen

Via de microfoon zeggen Katrien en haar collega’s aan de passagiers dat ze zo snel mogelijk plaats moeten nemen en enkel mogen opstaan om te gaan plassen één per één. Sociale praatjes in de cabine zijn niet toegelaten en voldoende afstand houden, is een must. “Iedereen houdt zich daar wel aan, al is er hier en daar wel iemand die we moeten aanmanen maar dat valt allemaal goed mee. De meeste passagiers zijn rustig en vooral dankbaar dat we hen naar huis brengen.”

Bij thuiskomst neemt Katrien meteen een hete douche en stopt ze haar uniform in de was, zodat die weer spic en span is mocht een volgende repatriëringsvlucht zich aandienen. “Er zullen er zeker nog volgen, geen commerciële want die stoppen morgen (vrijdag), enkel repatriëring met vrijwilligers. Gestrande landgenoten registreren zich best via Travellers Online. Op die manier kunnen de vluchten georganiseerd worden.”