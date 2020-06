Kasteel De La Coste staat opnieuw te koop Vanessa Dekeyzer

10 juni 2020

16u06 0 Glabbeek Wie een fijn optrekje in een rustig park zoekt, neemt best eens een kijkje op de website van artas-immo.be. In het Glabbeekse Zuurbemde staat namelijk een prachtig kasteel, De La Coste genaamd, opnieuw te koop. Misschien één kleine kanttekening: je moet een mooi spaarboekje van minstens 1,750.000 euro hebben.

Een absoluut verborgen parel is het domein van het geboortebos in Zuurbemde. Je kan de wagen achterlaten achter de kerk en vervolgens het padje afwandelen tot je aan een poortje komt, dat toegang biedt tot het bos. Aangezien het openbaar parkgebied is, mag je hier rustig komen wandelen en dat loont de moeite. Centraal in het domein kan je het kasteel met bijhorende vijver en ijskelder bewonderen.

Kasteel De La Coste telt 35 kamers, die grotendeels nog ingericht zijn als woonzorgkamer. Het kasteel deed dan ook jarenlang dienst als woonzorgcentrum Arcadia. Dit kwam leeg te staan na de verhuis naar een nieuw rusthuis Den Boomgaard in hartje Glabbeek. Bij de verkoop drie jaar geleden werd er amper 556.200 euro op tafel gelegd voor het kasteel. De eigenaar renoveerde de bovenverdieping, het dak en de gevels. De benedenverdieping wacht nog op renovatie. En vandaag staat het dus opnieuw te koop, voor de prijs van ruim 1,7 miljoen euro.

“De opties voor de nieuwe eigenaar zijn stedenbouwkundig beperkt omdat het parkgebied is”, zegt Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Er kunnen bijvoorbeeld wel kantoren komen, er kan een feestzaal van gemaakt worden of het kan een cohousingproject opleveren. Maar appartementen maken hier, kan niet.”