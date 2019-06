Karin Genoe unaniem verkozen als voorzitter van de gemeentelijke verkeersraad Kristien Bollen

25 juni 2019

09u17 0 Glabbeek Karin Genoe is de topvrouw van het VIAS Institute (het voormalig Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid), voorzitter van de federale commissie voor verkeersveiligheid, lid van de raad van bestuur van Infrabel (NMBS) en ze was ook al de voorbije 6 jaar voorzitter van de gemeentelijke verkeersraad in Glabbeek.

Het gemeentebestuur is enorm opgetogen dat zij unaniem verkozen werd voor een tweede mandaat als voorzitter van de gemeentelijke verkeersraad. “We zijn enorm trots met een straffe madam zoals Karin Genoe als voorzitter van onze gemeentelijke verkeersraad” zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Want laten we eerlijk zijn er zijn namelijk weinig gemeenten die het geluk hebben dat een inwoner met zoveel expertise op vlak van verkeersveiligheid zich als voorzitter van de gemeentelijke verkeerscommissie wil engageren. Onder haar voorzitterschap werden er de voorbije 6 jaar heel wat initiatieven genomen op vlak van verkeersveiligheid in onze gemeente en zorgde zij samen met gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen dat Glabbeek de eerste gemeente was die het SAVE-label kreeg van de vereniging van ouders van verongelukte kinderen. Als voorzitter van de verkeersraad, wordt zij ook toegevoegd als expert aan de gemeenteraadscommissie mobiliteit en wordt zij ook vast lid van de stuurgroep die de komende maanden een nieuw mobiliteitsplan voor onze gemeente zal opstellen. Op maandag 24 juni 2019 werd de nieuwe gemeentelijke verkeersraad geïnstalleerd, waarin voor het eerst maar liefst 10 geïnteresseerde inwoners met stemrecht in zetelen.”