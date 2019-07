Jongeren gaan loos op gloednieuw skatepark vdt

10 juli 2019

19u13 0 Glabbeek Op het gemeentelijk domein langs de Steenbergestraat is woensdag het gloednieuwe skatepark officieel geopend. “Samen met de skaters, en Glabbeek telt er heel wat, hebben we een heel leuk concept bedacht”, zegt schepen van Jeugd Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).

Het was ongeduldig wachten op de officiële opening maar vandaag konden de skaters eindelijk hun park uittesten. Geen stijve receptie deze keer, maar wel hippe muziek, drankjes en ijsjes voor de jeugdige skaters. Het skatepark heeft een oppervlakte van ruim 22 op 11 meter en is volledig in beton opgebouwd, waardoor het duurzaam in gebruik is en de geluidshinder tot een minimum herleid wordt. De totale kostprijs bedraagt 60.000 euro.

“Dit skatepark is uniek in de ruime regio”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Binnenkort krijgt het nog een overdekte zitplaats met banken en wordt de buitenomgeving verder verfraaid tijdens de aanleg van een nieuwe parking aan de evenementenhal Hangaar 44 ernaast.”

De jeugd is alvast enorm enthousiast. “Ze zijn dan ook volop betrokken bij de plannen”, zegt schepen Holsbeeks.

Het skatepark krijgt meteen ook een peter, Ricco Danckaerts, lid van de jeugdraad en fervent skater. Hij zal mee toezien op de netheid in en rond het skatepark.