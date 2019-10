Jeugdhuis De Kloemp viert 40ste verjaardag Vanessa Dekeyzer

08 oktober 2019

11u43 0 Glabbeek De Kloemp in Bunsbeek bestaat 40 jaar. In 1979 ging dit jeugdhuis van start op de zolder van het parochiecentrum van Bunsbeek. Later volgde de verhuis naar één van de lokalen in de oude jongensschool in de Schoolstraat in Bunsbeek, waar de jeugd nog steeds samen komt.

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) huldigde samen met schepen van Jeugd, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) in aanwezigheid van heel wat schepenen en gemeenteraadsleden De Kloemp tijdens het galabal dat georganiseerd werd ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. In zijn huldigingsrede bedankte burgemeester Peter Reekmans het huidig bestuur, maar ook de oprichters en alle bestuursleden doorheen de jaren.

Schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij) was één van de oprichters van De Kloemp en schepen Holsbeeks was er ook jarenlang actief, net zoals de algemeen directeur van de gemeente Kristine Wauters, die jaren voorzitter van De Kloemp was. En ook burgemeester Peter Reekmans was in zijn jeugdjaren nog ondervoorzitter van het jeugdhuis. “Een mooi bewijs dat de jeugdwerking van JH De Kloemp doorheen de jaren heel wat huidige beleidsmakers in ons dorp heeft verder gebracht”, aldus Reekmans.