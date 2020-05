Jeugddienst werkt alternatieven uit voor zomervakantie



Kristien Bollen

24 mei 2020

12u38 5 Glabbeek Omdat de gemeentelijke jeugddienst van Glabbeek niet zeker is of er zomeractiviteiten voor de jeugd kunnen mogen doorgaan, werkte die enkele alternatieven uit voor gezinnen met kinderen. Het college van burgemeester en schepenen keurde op voorstel van jeugdschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) deze alternatieven alvast goed.

“We beslisten om voor alle 6 tot 12 jarigen doe-boeken aan te kopen. Deze doe-boekjes werden samengesteld door Bataljong, een overkoepelend orgaan voor jeugdwerking en staat vol met ideeën, spelletjes, … om in de zomer te doen. Deze boekjes kosten 3 euro per kind en we stellen deze ter beschikking aan de 383 kinderen in Glabbeek tussen 6 en 12 jaar. Daarnaast werkten we gratis themawandelingen uit zoals de slimste inwoner van Glabbeek (voor gezinnen), een dierenzoektocht voor de allerkleinsten, een sportquiz en een spannende crimi-wandeling: de moord op de burgemeester. En bij slecht weer gaan we escape-rooms verhuren. Deze zal de jeugddienst verhuren voor 5 euro en in ons aanbod voorzien we 2 escape-rooms vanaf de leeftijd van 10 jaar, 11 escape-rooms vanaf de leeftijd van 12 jaar en 1 escape-room vanaf de leeftijd van 16 jaar”, verduidelijkt schepen Hilde Holsbeeks.

Meer informatie volgt binnenkort via de gemeentelijke kanalen