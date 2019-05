Jef Lenaerts krijgt (uiteindelijk dan toch) titel van ere-schepen vdt

23 mei 2019

Jef Lenaerts (81) uit Attenrode-Wever is benoemd tot ere-schepen van Glabbeek. Jef werd voor de toenmalige CVP na de fusie in 1976 eerste schepen van Glabbeek en was bevoegd voor financiën. Op het einde van de eerste legislatuur na de fusie kwam het tot een breuk binnen de CVP en richtte eerste schepen Jef Lenaerts samen met toenmalig schepen Victor Genoe en nog enkele anderen de Vrije Fusiepartij (VFP) op. Voor deze nieuwe partij was hij vanaf 1982 nog eens twaalf jaar gemeenteraadslid in Glabbeek.

Jef kreeg in het woonzorgcentrum waar hij verblijft de titel uitgereikt door burgemeester Peter Reekmans en eerste schepen Kris Vanwinkelen (beiden Dorpspartij). “Toen Jef in 1994 afscheid nam van de gemeenteraad is het toenmalig gemeentebestuur blijkbaar vergeten hem de titel van ere-schepen toe te kennen zoals al jaren gebruikelijk is onze gemeente. Hij was dus de enige voormalige schepen die in het verleden nooit de titel van ere-schepen uitgereikt kreeg, wat door het huidig Dorpspartij-gemeentebestuur recent ontdekt werd en nu ook onmiddellijk recht gezet werd.”