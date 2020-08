Jarenlange wateroverlast werd in Glabbeek door een structurele aanpak tot een minimum herleid Kristien Bollen

17 augustus 2020

20u05 1 Glabbeek De voorbije jaren werden onder Dorpspartijbeleid bijna alle problemen van jarenlange wateroverlast op meerdere locaties in de gemeente bij hevige regenval opgelost. In onder andere Bunsbeekdorp en Attenrode-centrum werden met structurele aanpassingswerken de waterproblemen volledig op.

“Maar naast structurele aanpassingswerken en heel wat rioleringswerken investeerden we hiervoor ook fors in heel wat nieuw materiaal zoals 2 nieuwe bekenfrezen waardoor we de beken en grachten beter en intensiever kunnen onderhouden en heel wat wateroverlast vermijden. Ook de straatkolken worden intussen al geruime tijd veel intensiever onderhouden. En we voerden in 2017 een nieuwe gemeentelijke subsidie in voor de plaatsing van een terugslagklep. Hierbij kon voor meerdere woningen voorkomen worden dat afvalwater bij hevige regenval vanuit de straatriolering in de privéwaterafvoer nog in een woning kan komen. Intussen is ook het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan in uitvoering om bodemerosie, wateroverlast en modderlast op de laatste watergevoelige locaties in de gemeente op te lossen. Met deze aanpak hebben we de wateroverlast in onze gemeente tot een absoluut minimum kunnen herleiden. Daarom blijft de Dorpspartij ook hoog inzetten op een grondig jaarlijks onderhoud van alle beken en straatkolken. De voorbije dagen hebben bewezen dat onze aanpak de juiste was, waardoor heel wat inwoners in Glabbeek die jarenlang bij de eerste zware stortbui problemen hadden met wateroverlast nu van al deze waterellende verlost zijn” zegt burgemeester Peter Reekmans

“Met ons gemeentelijk bodemerosieplan legden we de basis voor heel wat concrete maatregelen. Er werd in het plan een onderscheid gemaakt tussen verschillende types van schadegevallen: modderoverlast wegen, wateroverlast wegen, verstopping van rioleringen, schade aan woningen en inboedel, schade op landbouwpercelen onder de vorm van erosiegeulen, schade op landbouwpercelen onder de vorm van afspoeling en het dichtslibben van grachten, waterlopen of wachtbekkens. De knelpuntgebieden die geïnventariseerd werden situeren zich in deelgemeente Bunsbeek in de Moutsbornstraat, Boeslintersebeek en Houtemstraat. In deelgemeente Glabbeek in de Kapellenstraat, Rode, Grotestraat en Kromstraat. In deelgemeente Kapellen in de Dorpsstraat en Sint-Katarinastraat. En in deelgemeente Attenrode-Wever in de Langstraat, Heirbaan, Butschovestraat, Torenstraat, Doelaagstraat en Halensestraat. Het grootste deel van deze knelpuntgebieden werd reeds aangepakt en momenteel starten we de laatste dossiers op voor uitvoering op korte termijn” vult eerste schepen Kris Vanwinkelen aan.

