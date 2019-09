Infosessie over asbest in gebouwen Vanessa Dekeyzer

19 september 2019

14u07 3 Glabbeek De gemeente Glabbeek organiseert op dinsdag 22 oktober een gratis infosessie over asbest in gebouwen. Spreker van dienst is a dvocaat Bram Vandromme uit Kortrijk, die recent het boek ‘Asbest. Niet wachten tot het stof gaat liggen’, uitbracht .

In Vlaanderen zit er naar schatting nog meer dan twee miljoen ton asbest in gebouwen. Zolang het asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als het loskomt, kunnen we de vezels inademen en komen ze vast te zitten in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Als het lichaam ze opneemt, kunnen de vezels op langere termijn ernstige ziektes veroorzaken.

“In het boek van Vandromme wordt Glabbeek expliciet als toonaangevende voorbeeldgemeente opgevoerd, door ons asbestafbouwplan 2016-2020 dat wij op gemeentelijk niveau uitrolden voor al ons gemeentelijk patrimonium”, zegt een trotse burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Dat plan is quasi volledig gerealiseerd en in een tweede fase gaan we als gemeentebestuur nu alle inwoners duidelijk informeren over asbest die aanwezig is in gebouwen op privé-eigendommen.”

Op vraag van het gemeentebestuur en de gemeentelijke milieuadviesraad (MAR) komt de auteur van het boek als expert spreken over het thema asbest. Een nieuw decreet maakt binnenkort immers een asbestattest verplicht bij de verkoop van elk gebouw van vóór 2001, dus er zal wel heel wat interesse zijn. Iedereen is welkom op 22 oktober om 19.30 uur in GC De Roos.