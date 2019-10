In openlucht trouwen? Het kan in Glabbeek Vanessa Dekeyzer

30 oktober 2019

12u00 0 Glabbeek Sinds begin dit jaar hebben koppels in Glabbeek al de vrije keuze om eender welke dag en welk uur te kunnen trouwen op het gemeentehuis. De gemeenteraad keurde nu ook mogelijkheid voor een huwelijk buiten het gemeentehuis goed.

Vanaf nu is het mogelijk om in Glabbeek te huwen op elke openbare locatie in het dorp die eigendom is van de gemeente, zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk centrum De Roos, de evenementenhal Hangaar 44 of het parochiehuis in Kapellen. “Trouwen in je eigen tuin kan niet omdat de wet dit niet toelaat”, zegt burgemeester Reekmans. “Maar ook in openlucht kan het voor ons. Een eerste huwelijk is zopas vastgelegd in het gemeentelijk Fit-O-Meterbos op de Vlaamse feestdag (11 juli) volgend jaar.”

“Wij willen vooral als gemeentebestuur enorm flexibel zijn en elk koppel maximaal de keuze geven waar en wanneer men wil huwen, zodat deze speciale dag nog unieker wordt voor heel wat koppels”, gaat burgemeester Reekmans verder. “Ook de prijzen voor een huwelijk in Glabbeek blijven ongewijzigd. We maken geen prijsverschil tussen week of weekend. Deze tarieven zijn bovendien de allerlaagste in de ruime regio.”

