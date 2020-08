In Glabbeek mag je voortaan trouwen in het bos DDH

11 augustus 2020

15u50 1 Glabbeek In Glabbeek kunnen trouwers er voortaan voor kiezen om in het gemeentelijk bos hun ja-woord te geven. Daar mogen ze meteen ook meer gasten verwelkomen dan in het gemeentehuis waar er maar 28 toegelaten zijn. De koppels kunnen trouwens voortaan kiezen voor elke gemeentelijke locatie als decor voor hun huwelijk.

Eerder mochten de tortelduifjes in de gemeente zelf al de dag en het uur bepalen en volgens burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) mag dat ook een feestdag zijn en, als het echt moet, zelfs om middernacht. “Omdat een huwelijk één van de mooiste dagen is van een koppel zijn we in Glabbeek al lang afgestapt van het standaardconcept van burgerlijke huwelijksplechtigheden. Nu mogen ze dus ook kiezen voor een andere gemeentelijke locatie dan het gemeentehuis. Dat kan dan bijvoorbeeld de evenementenhal Hangaar 44 zijn of het gemeentelijk Fit-o-meterbos in de Keibergstraat. Door koppels de vrije keuze te geven maken we een burgerlijk huwelijk veel origineler. Tijdens de coronacrisis gaan er minder huwelijken door en zijn er heel wat beperkingen, net daarom sparen we kosten nog moeite om hier toch een prachtige gebeurtenis van te maken. Vandaar dat we in de trouwzaal ook een camera installeerden zodat we het huwelijk live kunnen streamen zodat toch iedereen kan mee genieten”.

60 man

De gemeente krijgt deze zomer almaar meer vraag om een huwelijk te voltrekken in open “lucht en gaat daar nu op in. “Door de coronarichtlijnen mogen we maximaal 28 personen toelaten in de trouwzaal en buiten zijn er dat meer. We kochten recent een romantisch huwelijksprieel en meubilair aan om huwelijken in het gemeentelijk bos te kunnen organiseren. Koppels die ervoor kiezen om te huwen in de natuur krijgen een mooie setting aangeboden in het midden van het bos waar we zitplaatsen voorzien voor ruim 60 personen. Het koppel huwt dan onder de huwelijksprieel die ze zelf mogen aankleden met bijvoorbeeld bloemen”, besluit Reekmans.

De gemeente kocht ook een speciaal ceremonieel burgemeesterskostuum om het gebeuren meer cachet te geven, voor koppels die dat wensen. Een huwelijksplechtigheid kost 25 euro, ongeacht de gekozen locatie, de dag en het uur.