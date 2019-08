Iemand z'n kunstgebit kwijt? Politie doet opmerkelijke oproep op Facebook Kristien Bollen

28 augustus 2019



De politie Hageland plaatste deze namiddag wel een opmerkelijk opsporingsbericht op hun Facebookpagina. “Vals gebit zoekt eigenaar” staat er te lezen mét een bijhorende foto van het item. Het kunstgebit werd gevonden op de Kasseiweg in Glabbeek. Of de eigenaar zich letterlijk heeft stukgebeten op de kasseistrook is nog niet gekend. De rechtmatige eigenaar kan het komen ophalen in het wijkkantoor van Glabbeek. Het bericht werd intussen al vele malen gedeeld, toch is de eigenaar nog steeds spoorloos.