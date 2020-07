Het warmste vakantieplekje van Vlaanderen, met Baron Guy de l’Escaille: “De barokkapel van Attenrode is een pareltje”

Glabbeek

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag

Vandaag brengt baron Guy de l’Escaille (67) ons naar de kapel in Attenrode die onderdeel is van het kasteel waar Guy en zijn vrouw wonen. “Het is één van de oudste gebouwen in de gemeente en als kind kwam de hele familie hier bijna elke dag bidden in de maand mei. Sinds 2013 is er weer een processie en in de even jaren houdt die halt aan de kapel”