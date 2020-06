Heel wat restaurants blijven ook na heropening inzetten op take away: “Dit moet het verlies aan tafels compenseren” Vanessa Dekeyzer

04 juni 2020

17u13 0 Glabbeek De restaurants mogen vanaf maandag weer de deuren openzwaaien. De uitbaters zijn daar bijzonder blij om, maar het is voor hen afwachten of er meteen massaal weer gereserveerd zal worden. Heel wat zaken blijven daarom de eerste maanden nog verder inzetten op afhaalgerechten in combinatie met het restaurant.

“We blijven ook afhaal doen om het verlies aan tafels te compenseren”, zeggen Patrick Beelen en Greta Noë van ’t Molenhuys in Bunsbeek. “Binnen en buiten samen verliezen we toch al snel 55 plaatsen, dus dat betekent toch wel een serieuze financiële aderlating. Vandaar dat we afhaalgerechten, die tijdens de crisis toch wel succesvol waren, blijven aanbieden. Tegelijk openen we op een rustige manier het restaurant. De thema-avonden zullen we afhankelijk van de richtlijnen van de overheid later heropstarten.”

En ook bij Touch in Glabbeek blijven ze verder afhaalgerechten promoten. “Eigenlijk is onze corebusiness catering voor tv-en filmgerelateerde producties, waarbij we de crew voorzien van lekker eten. Bijvoorbeeld voor Thuis staan we normaal elke dag paraat. Maar de meeste opnames werden stil gelegd, dus moesten we het wel over een andere boeg gooien. Zo zijn we gestart met Touch Catering voor iedereen die dat wenste en met succes, mogen we nu wel zeggen”, zegt Ann-Michelle.

Democratische prijzen

Touch is ook de vaste cateringpartner voor de crew en analisten bij wedstrijden in de Jupiler Pro League, Champions League en Europa League. “En vaak zijn we te vinden in het Sportpaleis, Lotto Arena en Vorst Nationaal voor een concert van een groot artiest, net als voor producties van Studio 100. Maar dat staat allemaal nog on hold en veel concerten zijn uitgesteld naar 2021”, zegt Ann-Michelle. “Vandaar dat we, zeker de komende maand, nog lekkere, kwaliteitsvolle gerechten zullen aanbieden tegen een democratische prijs. Check dus zeker onze Facebookpagina!”

Hoe lang die combinatie mogelijk is, weten we niet want de reservaties stromen binnen Katrien Vanistendael

“Om zoveel mogelijk diensten aan onze klanten aan te bieden, blijven we naast de heropening van onze zaak inzetten op take away”, zegt Niki Goffart van De Godison in Goetsenhoven. “We gaan uiteraard weer na week evalueren, maar we zijn alvast heel blij dat we eindelijk weer gasten mogen ontvangen.” Ook Katrien Vanistendael van De Refugie in Tienen kijkt uit naar de heropening, die wel pas volgende week vrijdag zal plaatsvinden. “De voorbereiding voor de heropstart van een restaurant kost tijd, zeker in de keuken. We blijven voorlopig onze take away behouden, omdat dit het heel goed doet. Maar ik denk niet dat die combinatie zal lang haalbaar zijn, want de reservaties voor het restaurant stromen binnen. Iedereen wil weer komen eten, tof toch!”