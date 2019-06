Hartveilige gemeente plaatst nieuwe AED-toestellen





Kristien Bollen

24 juni 2019

11u05 2 Glabbeek De gemeente Glabbeek is sinds 2016 een hartveilige gemeente en voldoet aan de criteria die het Rode Kruis hiervoor bepaald in hun samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten. Dit project wil vooral de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken.

“We voldoen intussen als gemeente al twee jaar aan de criteria van hartveilige gemeente. Dit houdt in dat de gemeente minstens één automatische externe defibrillator (AED) die publiek toegankelijk is moest hebben. Een eerste werd al geplaatst aan de ingang van de gemeentelijke sporthal in Glabbeek en recent plaatsten we een tweede op het dorpsplein aan de buitenschoolse kinderopvang in Bunsbeek. En binnenkort plaatsen we nog een extra AED-toestel aan de gemeenteschool in Glabbeek. We organiseren na de zomer opnieuw samen met het Rode Kruis opnieuw opleidingen in reanimatie en het AED-gebruik voor alle inwoners” zegt schepen van welzijn Hilde Holsbeeks (Dorpspartij)