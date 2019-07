Groen blijft procederen om voetweg die door woning loopt, te heropenen: “Zo radicaal is onze groene oppositie” Kristien Bollen

21 juli 2019

15u40 0 Glabbeek Voetwegenactivist Marc Van Damme gaat samen met Bart Seghers en Lowie Steenwegen (Samen Groen) door met procederen om Voetweg 43 opnieuw open te krijgen. Nochtans kregen ze van de rechter al een gepeperde rekening omdat die hun eis ontoelaatbaar vond. Wat ze vragen is dan ook niet min: het schrappen van de bouwvergunning van een woning en fruitbedrijf.

Voetweg 43 is al meer dan honderd jaar verdwenen. Op het traject vind je tegenwoordig een fruitbedrijf met bijhorende woning, waarvoor in het jaar 2000 een bouwvergunning toegekend werd. Maar die vergunning willen Marc Van Damme, Bart Seghers en Lowie Steenwegen geschrapt zien en daarom dagvaardden ze de gemeente en het bewuste fruitbedrijf in Attenrode-Wever. Als ze daar hun gelijk zouden halen, dan zou een sloop in principe mogelijk zijn.

Maar de rechter noemde hun eis ongegrond en zelfs ronduit ontoelaatbaar. Bovendien werden ze alle drie veroordeeld tot een gepeperde rekening van 4.628,12 euro aan gerechtskosten. Toch schrikt dat hen niet af, want ze gaan nu door met procederen.

Klachtendiarree

“Mandatarissen van Samen Groen volharden al jaren in een heuse klachtendiarree”, reageert Peter Reekmans (Dorpspartij), burgemeester van Glabbeek. “Je zou denken dat een stevige rekening voor de gerechtskosten deze waanzin eindelijk zou stoppen, maar niets blijkt minder waar. Nee, ze gaan nog maar eens in beroep, ook al hebben alle eerdere klachten en procedures geen enkel resultaat opgeleverd.”

Lowie Steenwegen (Samen Groen) is er echter van overtuigd dat procederen zeker zin heeft. “Wij hebben gewoon gelijk”, klinkt het. “Wat is daar nu in godsnaam zo moeilijk aan? Alles moet groener, de dynamiek om meer te voet te doen en vaker de fiets te nemen is er. En dan willen ze zo’n weg verloren laten gaan? Wij denken in ons recht te zijn, dus is het ook ons recht om verder te procederen.”

Nochtans maakte Lowie Steenwegen als gemeenteraadslid in 2000 geen bezwaar tegen de bouwvergunning. “Toen zat ik in de oppositie en viel er niets tegen te doen”, werpt hij op. “De gemeente heeft dit dus goedgekeurd.” Maar dan nog begon de procedureslag pas in 2016, toen de gemeente een voorstel op tafel legde voor een voorlopige afschaffing van de voetweg. Dat voorstel kwam er nadat de eigenaar van de bewuste woning van Marc Van Damme en Lowie Steenwegen de eis had gekregen om de voetweg open te stellen voor publiek.

Klacht bij minister

In het kader van die voorlopige afschaffing diende Samen Groen klacht in bij de provincie tegen de gemeente, maar de partij kreeg ongelijk. Vervolgens trokken ze naar de minister, die de gemeente ook gelijk gaf. Daarop trok Samen Groen naar de rechtbank, waar opnieuw bakzeil gehaald werd.

Nu volgt dus nog een beroepsprocedure. “Je kan die voetweg gemakkelijk een meter of drie ‘herleggen’”, werpt hij op. “Voorts vragen we dat de eigenaar die weg dan opnieuw toegankelijk maakt voor het publiek. Daarom gaan we dus in hoger beroep.” Al is er in het verzoekschrift geen sprake van ‘herleggen’, maar wel van de ‘nietigverklaring van de bouwvergunning van de woning en het fruitbedrijf uit 2000'.

“Dit bewijst hoe radicaal onze lokale groene oppositie is”, aldus nog burgemeester Reekmans. “Wij blijven evenwel geloven in een goede afloop en blijven — met gezond verstand — werk maken van het herwaarderen van nuttige trage wegen. Maar wegjes die al meer dan een eeuw verdwenen zijn en door inwoners hun eigendom lopen, dat zijn pestwegen. En die schaffen we één voor één af in Glabbeek, hoeveel klachten Samen Groen ook wil indienen.”