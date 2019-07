Gouden huwelijk voor familie Taes uit Wever Kristien Bollen

21 juli 2019

09u21 0

Het college van burgemeester en schepenen van Glabbeek ging Gaston Taes en Francince Vandeput uit deelgemeente Wever feliciteren met hun 50-jarige huwelijksverjaardag. Francine was jarenlang gemeenteraadslid voor CVP en CD&V in onze gemeente en samen met haar echtgenoot actief in meerdere verenigingen in onze gemeente. Zij kregen van de gemeente een geschenkmand met streekproducten. En burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) overhandigde hen namens de Koning en Koningin een felicitatiebrief voor hun gouden huwelijksjubileum.