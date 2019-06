Gouden huwelijk voor familie Lenaerts uit Kapellen Kristien Bollen

08 juni 2019

2

Paul Lenaerts (70 ) en Anny Hendrickx (70 ) kregen vrijdag van het college van burgemeester en schepenen van Glabbeek felicitaties met hun 50-jarige huwelijksverjaardag. Paul werkte jarenlang in de bouw, Anny in de Post in Glabbeek. Samen hebben ze één zoon, Gert. Zij kregen van de gemeente een geschenkmand met streekproducten. En burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) overhandigde hen namens de Koning en Koningin een felicitatiebrief voor hun gouden huwelijksjubileum.