Gouden huwelijk voor familie Kempeneers-Gillaer Kristien Bollen

15 november 2019

16u38 0

Het college van burgemeester en schepenen van Glabbeek ging Marcel Kempeneers (71 j) en Jacqueline Gillaer (73 j) uit deelgemeente Kapellen feliciteren met hun 50-jarig huwelijksjubileum. Het gouden paar heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Marcel werkte jaren bij de groendienst van de gemeente Glabbeek en Jacqueline was hoofd maatschappelijk assistente bij het OCMW van Tienen. Jacqueline was ook jarenlang politiek actief bij sp.a Glabbeek en zetelde 12 jaar in de OCMW-raad en 2 jaar in de gemeenteraad. Zij is bovendien de dochter van kapitein-commandant Jean-Baptist Gillaer die ooit begin jaren ’50 het militair domein in Glabbeek bouwde. Hij was bovendien ook van 1955 tot 1968 bevelhebber van de Mobilisatiekern MK 29 die gehuisvest was op het toenmalig militair domein langs de Steenbergestraat in Glabbeek. Zij kregen van de gemeente een geschenkmand met streekproducten. En burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) overhandigde hen namens de Koning en Koningin een felicitatiebrief voor hun gouden huwelijksjubileum.