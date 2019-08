Gouden huwelijk voor familie Genoe uit Bunsbeek Kristien Bollen

19 augustus 2019

Het college van burgemeester en schepenen van Glabbeek ging Omer Genoe en Godelieve Cloots uit deelgemeente Bunsbeek feliciteren met hun 50-jarige huwelijksverjaardag. Omer was jarenlang leerkracht godsdienst in het middelbaar onderwijs en Godelieve leerkracht in de vrije basisschool in Bunsbeek. Het koppel heeft 4 kinderen en 12 kleinkinderen. Zij kregen van de gemeente een geschenkmand met streekproducten. En burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) overhandigde hen namens de Koning en Koningin een felicitatiebrief voor hun gouden huwelijksjubileum.