Goochelaar Nicholas komt naar Hangaar 44 Vanessa Dekeyzer

19 februari 2020

10u04 2 Glabbeek Na zijn uitverkochte debuuttournee met meer dan 30.000 verkochte tickets heeft goochelaar Nicholas sinds kort een nieuwe show Decipiatur. Het is een nieuwe voorstelling met nog meer spektakelwaarde gekoppeld aan een fantastisch verhaal.

Met deze nieuwe theatertour trekt hij tot eind mei door ons land met optredens in Antwerpen, Gent, Mechelen, Oostende, Brugge en in onze regio op donderdag 30 april om 19 uur in Glabbeek. De gemeentelijke jeugddienst en de kindergemeenteraad van Glabbeek organiseren deze spetterende show in de nieuwe evenementenhal Hangaar 44 in Glabbeek.

Tickets voor het optreden in Glabbeek kosten 22,5 euro. Vanaf 21 februari kan je deze online boeken via nicholas.eventsquare.co. “In de kindergemeenteraad ontstond het idee om deze goochelshow naar ons dorp te halen. Het optreden in Hangaar 44 is uniek omdat hij enkel in de ruime regio in Glabbeek komt optreden”, zegt schepen van Jeugd Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “Dit optreden in onze gemeentelijke evenementenhal wordt dus een van de weinige kansen om Nicholas van zo dichtbij te zien goochelen. Geen toeters, geen bellen, geen rookgordijnen, geen dubbele bodems, gewoon puur Nicholas : groots in zijn eenvoud, ongeëvenaard in zijn vak.”