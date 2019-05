Glabbeekse zaal Glazuur krijgt nieuwe voorzitter vdt

31 mei 2019

09u48 0 Glabbeek Op de algemene vergadering van de vzw Parochiale Werken Glabbeek-Zuurbemde , beter bekend als Gemeenschapshuis Glazuur, diende Clément Van der Velpen als stichtervoorzitter zijn ontslag in. Dat werd unaniem door de vergadering met handgeklap werd aanvaard. Jan Tweepenninckx zal vanaf nu het zalencomplex leiden.

Clément leidde gedurende lange jaren met een ongebreideld engagement de vereniging, waarvan hij medeoprichter was, op een succesvolle manier. “Het doel was om ontmoetingsmogelijkheden van godsdienstige, sociale, culturele, creatieve en recreatieve aard mogelijk te maken binnen de grenzen van Groot-Glabbeek. Doorheen de jaren is dit initiatief visionair van aard gebleken”, klinkt het. “Aan alle stichters en latere medewerkers van de vereniging wordt hierbij eer gebracht.”

Honderden evenementen hebben tijdens de voorbije decennia plaats gevonden. Het gezellige aanbod, gelegen midden in het centrum van onze gemeente, samen met de vlotte parkeerfaciliteit en de door iedereen betaalbare huurprijzen, blijft ontegensprekelijk buitengewoon aantrekkelijk voor alle potentiële gebruikers. “De mogelijkheid tot het apart gebruik van het café, van de kleine zaal, van de grote zaal en van een combinatie hiervan, samen met de aanwezigheid van de ruime keuken creëert een mooi aanbod voor een breed publiek”, zegt Gert Janssens, coördinator Pastorale Zone Glabbeek. “Dit gaat van de meer bescheiden familiefeestjes naar grotere feestinitiatieven van het verenigingsleven van onze gemeente en omstreken. De mogelijkheid om ook de voortuin van de pastorie mee in het vaste aanbod te betrekken, zoals dat nu al gebeurt voor enkele feestinitiatieven, wordt ook als verruiming van het aanbod naar de toekomst voorzien.”

Tijdens de overgangsperiode blijft Clément Van der Velpen het aanspreekpunt voor de reservaties op het nummer 016/77.91.74 en via glazuur@parochialeontmoetingscentraglabbeek.be. Meer info vind je op www.parochialeontmoetingscentraglabbeek.be.