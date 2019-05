Glabbeekse skeelers scoren op BK vdt

21 mei 2019

11u36 0

Het voorbije weekend werd het Belgisch Kampioenschap skeeleren gereden. Heel wat skeelers uit Glabbeek vielen in de prijzen. Daan Soetaerts behaalde brons op de 500 m sprint en brons op de 5.000 m punten bij de jeugd heren. Bente Billen behaalde vijf zilveren medailles bij de jeugd dames (300 m tijdrijden, 500 m sprint, 1.000 m sprint, 5.000 m punten en 5.000 m afvalling). Brend Beelen behaalde bij de cadetten jongens twee gouden medailles. Eentje bij de 3.000 m punten en de 3.000 m afvalling. Robbe Beelen ging aan de haal met vier gouden medailles (300 m tijdrijden, 1.000 m sprint, 5.000 m punten en 5.000 m afvalling). Hij werd bovendien in zijn categorie Algemeen Belgisch Kampioen. En de jongste skeeler Stan Beelen behaalde in de categorie scholieren jongens maar liefst vijf gouden medailles en werd in zijn categorie Algemeen Belgisch Kampioen.