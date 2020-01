Glabbeekse Leslie Meeus studeert af bij de eerste lichting ‘Beauty Professional Oncologie’ Vanessa Dekeyzer

08 januari 2020

13u24 2 Glabbeek De eerste tien studenten die in het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden een specifieke specialisatie volgden om oncologische patiënten een uiterlijke én innerlijke boost te bieden, studeerden afgelopen dinsdag af. Onder hen ook Leslie Meeus (42) uit Glabbeek.

Leslie startte eind vorig jaar in de oude pastorie van Attenrode een eigen schoonheidssalon op, Beauty Lounge Leslie, en dat na een jarenlange carrière in de bank-en verzekeringssector. Het was de ziekte van haar papa die haar een enorme carrièreswitch deed maken. “Ik heb heel duidelijk gezien welke impact kanker op mijn papa had”, vertelt Leslie. “Hij verloor zijn haar en zijn wenkbrauwen en kreeg een dunne zeer gevoelige huid. Dat veranderde hem. Na zijn dood besloot ik om me te verdiepen in deze materie. Mijn papa kan ik helaas niet meer helpen, maar andere mensen met kanker hopelijk wel.”

Na de dood van mijn vader besloot ik om me te verdiepen in deze materie. Hem kan ik helaas niet meer helpen, maar andere mensen met kanker hopelijk wel Leslie Meeus

Leslie schreef zich in voor de opleiding van het Institute for Professional Care (kortweg IFPC). Ze kreeg er samen met haar medestudenten les van het oncologisch team binnen het ziekenhuis. Op die manier ontwikkelden de afgestudeerden de nodige skills op vlak van behandeling én hoe om te gaan met oncologische patiënten. “Oncologische patiënten krijgen een fysieke boost door een schoonheidsbehandeling én het sociale contact dat ermee gepaard gaat”, stelt Katleen Vanderbeken van het IFPC. “Onze missie is niet om heuse wellnesscentra neer te zetten, maar wel bereikbare dienstverlening om de hoek: mensen waar je beroep op kan doen, daar waar je ze nodig hebt, zoals hier in het ziekenhuis of in de eigen woonplaats van de patiënt.”

Bijscholen

“Het is inderdaad de bedoeling om zowel in het salon als bij patiënten thuis de behandelingen te kunnen geven”, aldus Leslie. “Daar wil ik naartoe werken. Verder bijscholen is ook echt nodig. Zo heb ik al twee vervolgopleidingen van het IFPC klaarstaan. Het is een continu proces net zoals de ziekte kanker. Het draait niet alleen om de verzorging maar het psychologisch gedeelte speelt ook mee. Mensen krijgen ook de tijd om te vertellen, wat ze denken, wat ze voelen. Dat lucht op en tegelijk zien ze er netjes en verzorgd uit. Dat wil toch iedereen? Ziek zijn, verandert daar niets aan, integendeel.”