Glabbeekse amazones behalen prijzen, verliezer versiert de huizen van de laureaten DDH

05 oktober 2020

18u03 0 Glabbeek De amazones uit Glabbeek vielen zondag in de prijzen tijdens het Nationaal Kampioenschap LRV Dressuur in Oudenaarde. Ze kwamen naar huis met meerdere titels en medailles. Jessica Sannen haalde het net niet maar zorgde dan weer voor een leuke attentie voor de winnaars.

De Amazones sleepten 2 kampioenstitels in de wacht. Katarina De Witte, uit deelgemeente Attenrode Wever, werd nationaal kampioen in de ‘dressuurklasse midden 2' met haar 6-jarig paard Job Van De Noorden en Birgit Ceuleers, uit deelgemeente Kapellen, werd nationaal kampioen in de ‘dressuurklasse Licht 2' met haar 4-jarig paard Queensley B Van Het Rigelhof.

Ook Jessica Sannen, uit deelgemeente Kapellen, reed een mooie proef in de ‘dressuurklasse Midden 2' met haar paarden Balaika Van Ten Bosch en Kadidja Van Ten Bosch maar greep naast het lint. Anderzijds was ze heel sportief want ze zorgde voor een versierde gevel van de kampioenen bij hun thuiskomst.