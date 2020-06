Glabbeeks burgemeester ijvert voor het vernieuwen van de drinkwaterleidingen: “Alleen dan kunnen we het watertekort tijdens droge periodes oplossen” DDH

01 juni 2020

14u15 4 Glabbeek De burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij) is niet te spreken over het idee van de Vlaamse regering om, tijdens perioden van droogte, de tarieven van de waterfactuur bij te sturen en te werken met variabele tarieven. “We hebben al meer dan 10 jaar een tekort aan een waterbeleid, niet aan drinkwater”, zegt de burgemeester.

Volgens de burgemeester overweegt de Vlaamse overheid de maatregel om distributieproblemen te vermijden tijdens droge periodes zoals onlangs het geval was maar, zegt hij, het probleem zit veel meer in een gebrek aan investeringen om de drinkwaterleidingen te vernieuwen in Vlaanderen. “We hebben in ons land een compleet verouderd drinkwaternetwerk met oude leidingen die bovendien ook nog asbest bevatten. Ook in Glabbeek waren er de voorbije jaren amper investeringen in nieuwe drinkwaterleidingen met als gevolg talrijke breuken van de waterleidingen. Bij koude- of warmteperiodes springen versleten leidingen veel sneller en spuit het drinkwater door het wegdek, voet- of fietspad naar boven. Dit weekend nog was er een groot lek in de Walmersumstraat in deelgemeente Bunsbeek waardoor gans de straat geruime tijd zonder water kwam te zitten. Op deze locatie was dit al de zevende waterbreuk in amper twee jaar tijd. De laatste 10 jaar neemt het aantal breuken van waterleidingen meer en meer toe”, vult Reekmans aan.

“14.000 Olympische zwembaden water gaan jaarlijks verloren”

De burgemeester ontkent niet dat er door de droogte een waterschaarste kan ontstaan maar, volgens hem, is het echte voorraadprobleem dat er veel water verloren gaat door drinkwaterleidingen “die zo lek als een zeef zijn” en de talrijke waterbreuken. “Door parlementair onderzoek ontdekte ik al in de periode 2009-2014 dat er jaarlijks, alleen al bij de Watergroep, maar liefst 30% van het drinkwater verloren ging door niet tijdig te investeren in de vernieuwing van de leidingen. Bijna 35 miljard liter water gaat jaarlijks verloren hierdoor, dat zijn 14.000 Olympische zwembaden. Dat betekent voor De Watergroep grote financiële verliezen maar voor de Vlaming evenzeer een almaar stijgende factuur, de voorbije 10 jaar met maar liefst 60%. En ook na 2014 tot nu werd er amper geïnvesteerd in nieuwe drinkwaterleidingen.”

Volgens de burgemeester is het dan ook hoog tijd om het probleem structureel aan te pakken. “Er moet dringend werk worden gemaakt van nieuwe drinkwaterleidingen, dan zou er bij een tijdelijke droogte geen waterprobleem meer zijn omdat er meer buffers zijn en tegelijk zou op termijn de prijs van het drinkwater voor alle Vlamingen zelfs kunnen dalen”, gaat Reekmans verder. De burgemeester reikt de hand naar de Vlaamse regering om met alle gemeenten samen hier werk van te maken: “Als gemeente investeren wij de komende periode in wegenwerken en liggen er heel wat straten open. Als men dan mee investeert in nieuwe leidingen is het ook nog eens goedkoper. Zolang Vlaanderen hier geen budgetten voor vrijmaakt zal het nooit beteren en blijft onze drinkwaterfactuur ontsporen”.