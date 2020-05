Glabbeek zet rattenvanger in om plaag te bestrijden Kristien Bollen

24 mei 2020

11u55 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek kampt sinds enkele maanden met een ware plaag van bruine ratten. Voor kippen-hobbykweker Simon Vandermeulen (30) uit de Craenenbroekstraat is dit een kleine ramp. De man speelde al heel wat eieren en ook enkele kuikens kwijt door de ratten. Maar ook zowat alle andere inwoners in de gemeente lijken last te hebben van de beestjes. De gemeente gaat nu een professionele rattenvanger aanstellen om de plaag te bestrijden.

In november merkte Simon al op dat er heel wat bruine ratten zijn tuin teisterden. “Zelf deed ik al een composthoop weg omdat ik dacht dat daar het probleem lag. Helaas komen er alsmaar meer ratten bij. De voorbije twee maanden is het niet meer te doen. Tegen de avond zie je ze soms met tien tegelijk door de tuin rennen. Het lijkt wel een ‘ratten-autostrade’. In en onder ieder kippenhok zitten heel wat rattenpijpen. Zelf plaatste ik al heel wat vallen en vergif. Al lijken ze voor dat laatste blijkbaar deels immuun te zijn. Dat vergif helpt niet echt. Anderzijds durf ik de honden niet meer buiten te laten uit schrik dat ze van het vergif zouden eten. Ook verdwenen er heel wat eieren en ook al enkele kuikens”, zucht Simon.

Simon plaatste een post op Facebook over het rattenprobleem in zijn buurt. Dat leverde meer dan 150 reacties op van inwoners uit Glabbeek. Daaruit blijkt dat niet enkel de rattenplaag in de omgeving van de Craenenbroekstraat is, maar zowat in heel de gemeente. De gemeente zal volgende maand een professionele rattenvanger aanstellen en ook zal er personeel van de technische dienst opgeleid worden voor het bestrijden van het ongedierte.