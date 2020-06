Glabbeek zet de komende jaren in op trajectcontroles en ANPR-camera’s om snelheidsduivels en inbrekers te ontmoedigen Dirk Desmet

16 juni 2020

15u38 0 Glabbeek Glabbeek plaats binnenkort permanente camera’s die de snelheid controleren in de buurt van de scholen en er komen zogenaamde ANPR-camera’s die de nummerplaten vergelijken met die in een database van criminelen. Op die manier wil de gemeente nog meer inzetten op veiligheid.

“Om de verkeersonveiligheid in onze schoolomgevingen tot een absoluut minimum te herleiden, gaan we ruim 160.000 euro investeren voor het plaatsen van cameraschilden in de drie dorpskernen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen ter hoogte van de scholen. Concreet gaat het dan over cameraschilden in de Dorpsstraat (Kapellen), Schoolstraat (Bunsbeek) en de Dries (Glabbeek). Deze cameraschilden zullen een trajectcontrole uitvoeren om zo automobilisten te dwingen zich aan de snelheid te houden in de schoolomgevingen. Anderzijds komen er ook ANPR-camera’s waarmee we inbrekers en andere mensen met verkeerde bedoelingen uit onze dorpen willen weren. Deze camera’s lezen de kentekens van alle voorbijrijdende voertuigen en die worden dan vergeleken met een lijst van kentekenplaten van mensen die gezocht worden door justitie. De politie kan hieruit eveneens heel wat informatie halen bij inbraken of andere criminaliteit”, legt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) uit.

Nultolerantie voor snelheidsduivels

Glabbeek zet al langer in op de veiligheid rond de scholen. De gemeente was één van de eersten in Vlaams-Brabant die het charter Samen Actief voor Veilig Verkeer (SAVE) van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekende. Met dit charter worden deelnemende gemeentebesturen aangezet om initiatieven te nemen die vooral de verkeersveiligheid voor kinderen bevorderen. “Intussen mogen we ons dankzij onze grondige aanpak voor meer verkeersveiligheid een SAVE-gemeente noemen. In het kader van ons SAVE-actieplan leggen we de komende periode onder andere heel wat nieuwe voet- en fietspaden aan in de schoolomgevingen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen. De camera’s zijn een meerwaarde en tonen aan dat we hier een nultolerantiebeleid voeren voor snelheidsduivels, al zeker in de buurt van scholen”, gaat gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen (Dorpspartij) verder.

Op de Tiensesteenweg N29 werden er intussen, tussen Bunsbeek en Kapellen, al ANPR-camera’s geplaatst, net als een trajectcontrole. In Kapellen wordt het cameraschild geplaatst tijdens de werken in de Dorpsstraat in 2021, in Bunsbeek en Glabbeek zijn ze uiterlijk voorzien voor 2022. “Met deze cameraschilden willen we niet meteen meer boetes kunnen uitschrijven maar willen we sensibilseren en hopen op verantwoord gedrag van iedereen”, besluit de burgemeester.

