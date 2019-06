Glabbeek wil voordeeltarief voor haar inwoners voor gebruik parking aan station Tienen Vanessa Dekeyzer

06 juni 2019

16u53 8 Glabbeek Nu bekend is dat de stationsparking van Tienen vanaf september betalend wordt, start Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) gesprekken op met de NMBS om een voordeeltarief voor haar inwoners te bekomen. “Als gemeente willen we hierin financieel tussenkomen.”

“Omdat wij als gemeentebestuur effectief begaan zijn met de mobiliteitsproblematiek in onze regio en onze inwoners maximaal willen laten gebruik maken van openbaar vervoer, wens ik in overleg te gaan met de NMBS over een voordeeltarief voor onze inwoners voor het gebruik van de stationsparking in Tienen, naar analogie met de afspraken die de NMBS hierover eerder maakte met de stad Aarschot”, stelt burgemeester Reekmans.

Luid protest

Reekmans liet begin dit jaar al luid zijn protest horen tegen de intentie van de NMBS om de stationsparking van Tienen betalend te maken. “Ik heb toen een voorstel gelanceerd om met de NMBS aan tafel te gaan zitten en via een samenwerking tussen alle buurgemeenten een oplossing te zoeken om de pendelparking in Tienen eventueel te verwerven en gratis te houden voor alle treinreizigers uit onze gemeenten. Helaas kwam daar geen reactie op vanuit de buurgemeenten.”

Maar Reekmans beseft dat de discussie over de betalende parking niet gevoerd kan blijven worden. “Het is wat het is nu. Maar ik wil wel niet dat de volledige factuur van deze parking aan mijn inwoners wordt doorgeschoven. We gaan daarom zelf aan tafel zitten met de NMBS, waarbij we hopelijk nog een voordeeltarief voor onze inwoners in de wacht kunnen slepen.”

“Wij zullen dit verder bespreken met het lokale bestuur”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van NMBS. “Het is wel zo dat de NMBS sowieso al een voordeeltarief heeft voor de treinreiziger. Een extra voordeel voor inwoners moet dan wel gefinancierd door de gemeente of stad.”

Er beweegt niets

In Tienen stelt oppositiepartij Tienen Vooruit! op de komende gemeenteraad voor om een dergelijk extra voordeeltarief voor de Tienenaars te bekomen. “Aarschot kon dit al bedingen, Glabbeek is in actie geschoten, maar in Tienen beweegt er niets. Wij vinden dat onze inwoners hier ook recht op hebben en dat minstens de mogelijkheden dienen onderzocht te worden en gesprekken dienen gevoerd te worden”, zegt raadslid Els Moyens.