Glabbeek wil gemeentelijk patrimonium volledig asbestvrij maken tegen 2020 vdt

27 mei 2019

09u59 0 Glabbeek Het Autonoom Gemeentebedrijf Glabbeek (AGB) ging de voorbije dagen van start met het asbestvrij maken van het gemeentelijk domein langs de Steenbergestraat. De oude loodsen worden tegelijk grondig vernieuwd.

Een loods wordt verbouwd tot nieuwe evenementenhal Hangaar 44, de andere loodsen worden gerenoveerd voor de dienst openbare werken, het verkeerspark en opslag. “Onder Dorpspartijbeleid lossen we het asbestprobleem van onze gemeentelijke gebouwen nu op voor 2020, terwijl Vlaanderen dit pas eist van alle gemeenten tegen 2040", zegt schepen van Milieu, Kris Vanwinkelen. “Daarmee is Glabbeek een voortrekker in dit verhaal.”

Het asbestafbouwplan werd in 2016 gelanceerd. In eerste instantie werd de oude kleuterschool die vol asbest zat, afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Ook de school in Bunsbeek werd asbestvrij gemaakt, net als het containerpark en het gemeentehuis en de gemeente ging over tot de afbraak van de oude school van Attenrode-Wever en het clublokaal van de hondenschool, die vervolgens een nieuw lokaal kreeg. “En nu zijn we van start gegaan met het asbestvrij maken van het gemeentelijk domein langs de Steenbergestraat, waarvoor we maar liefst 300.000 euro Vlaamse subsidies naar Glabbeek halen”, zegt schepen Vanwinkelen trots. “De totale kost voor de uitwerking van het asbestafbouwplan bedraagt ruim twee miljoen euro.”