Glabbeek werkt zelf contactopsporing uit: “De overheid komt altijd te laat” DDH

20 juli 2020

16u54 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek zal bij een nieuwe uitbraak van het coronavirus zelf contactonderzoek uitrollen. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) vindt de huidige gang van zaken ondermaats en stelt zijn eigen plan op. Huisartsen en OCMW spelen daarin een cruciale rol.

Peter Reekmans is ‘het getalm’ rond de contact tracing grondig beu. “We zijn twee maanden verder en de Vlaamse overheid is intussen 101 miljoen euro armer en nog steeds slaagt men er niet in een degelijk opsporingssysteem te organiseren. Daarom gaan we zelf, bij een nieuwe uitbraak, een lokale contact tracing uitrollen. Gelukkig waren er in Glabbeek bij de eerste golf van het coronavirus maar 21 besmettingen, één ziekenhuisopname en geen doden. Intussen is onze gemeente al enkele weken coronavrij en dit willen we zo houden bij een tweede coronagolf. Heel wat andere Vlaamse gemeenten zijn zich intussen ook grondig aan het voorbereiden omdat we nog steeds onvoldoende kunnen rekenen op de hogere overheden. Onze huisartsen en het OCMW zullen in ons plan voor lokale contact tracing een belangrijke rol spelen. Wij gaan nu bekijken hoe we dit op korte termijn kunnen organiseren”, zegt Reekmans.

Privacy

De burgemeester ziet geen probleem in het uitwisselen van informatie tussen de huisartsen en de sociale dienst van het OCMW, de hoekstenen van zijn systeem. “Uiteindelijk gaat de informatie van de laboratoriums vandaag ook rechtstreeks naar de callcenters van de Vlaamse overheid en vormt dit geen enkel probleem voor het medisch beroepsgeheim van de artsen”.

In het plan van de gemeente zouden de gegevens van de besmette personen van de labo’s, via de huisartsen, naar de sociale dienst van het OCMW gaan die op haar beurt de besmette personen contacteert en in kaart brengt.

Stock van materiaal

“Medewerkers van de sociale dienst van een OCMW zijn bovendien onderworpen aan een beroepsgeheim, in tegenstelling tot medewerkers van een callcenter die hier geen enkele ervaring mee hebben. We hebben onze gemeente al voorbereid op een tweede coronagolf en beschikken momenteel over een eigen stock van ruim 4.000 chirurgische, 2.000 herbruikbare en 1.500 FFP2-mondmaskers. Daarnaast hebben we ook een voldoende voorraad van medische handschoenen en ontsmettingsmiddel., besluit Reekmans. Hij is er van overtuigd dat, bij een nieuwe uitbraak, iedereen in Glabbeek meteen bevoorraad kan worden met de nodige middelen. “Het is de enige oplossing want vorige keer kwam de hulp van de hogere overheid veel te laat.”