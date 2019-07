Glabbeek Wandelt was met 3.413 wandelaars recordeditie VDT

06 juli 2019

Het concept van Glabbeek Wandelt is eenvoudig: twaalf donderdagen tussen april en juli kan je wandelen door Glabbeek. Je kan daarbij kiezen voor een afstand van drie, vijf of tien kilometer. “Door onze samenwerking met de fruitveiling en heel wat lokale handelaars delen we elke wandeling heel wat gezonde lekkernijen uit”, zegt schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij). “Dit jaar ging voor de eerste keer samen met Glabbeek Wandelt, ook Glabbeek Fietst door waar heel wat recreatieve fietsers aan deelnamen. Op 4 juli werd de editie 2019, die met 3.413 deelnemers een absolute topeditie was, afgesloten met een muzikaal slotevenement op ons zomerterras aan GC De Roos in Glabbeek.”