Glabbeek viert 25 jaar gemeentelijke sporthal Kristien Bollen

29 september 2019

20u03 0

Als kleine gemeente durfde Glabbeek meer dan 25 jaar geleden de beslissing nemen om de grote investering van maar liefst 36.133.945 Bef. te doen voor deze sporthal die in september 1994 plechtig ingehuldigd werd. Burgemeester Peter Reekmans en sportschepen Hans Hendrickx (beiden Dorpspartij) feliciteren vandaag hun voorgangers Ere-burgemeester Arsène De Coster en Ere-sportschepen Roger Raeymaekers met hun daadkracht en inzet bij de realisatie van onze gemeentelijke sporthal 25 jaar geleden. “Vooral omdat wij in 1994 als kleine gemeente in de ruime regio al voorloper waren met de bouw van een eigen sporthal. Vele andere buurgemeenten volgden pas veel later en meerdere gemeenten hebben vandaag nog steeds geen sporthal in hun gemeente”.

“Ook al weegt een sporthal behoorlijk op de gemeentelijke financiën, toch blijft een ruim aanbod van sportmogelijkheden aanbieden aan onze inwoners voor ons als gemeentebestuur een absolute kerntaak. Het Autonoom Gemeentebedrijf AGB Glabbeek blijft daarom alle gemeentelijke gebouwen waaronder de sporthal duurzaam onderhouden en blijft hiervoor permanent noodzakelijke investeringen doen met een duidelijke lange termijnvisie” zegt sportschepen Hans Hendrickx.