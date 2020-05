Glabbeek vernieuwt de Ruekenbosstraat, Schaffelbergstraat en Kromstraat Vanessa Dekeyzer

05 mei 2020

14u06 4 Glabbeek Het gemeentebestuur van Glabbeek startte de dossiers op voor de vernieuwing van de Ruekenbosstraat en Schaffelbergstraat (Bunsbeek) en de Kromstraat (Glabbeek). De werken starten begin volgend jaar.

“Het wegdek van de Ruekenbosstraat, Schaffelbergstraat en Kromstraat is al geruime tijd in slechte staat”, zegt schepen van Openbare Werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “Op de gemeenteraad van juni zullen we de aanbesteding goedkeuren om de asfalt van het wegdek van deze straten volledig te vernieuwen.”

Samen met deze asfalteringswerken zullen ook alle wegen op het gemeentelijk domein aan Hangaar 44 volledig vernieuwd worden. “We gaan dit als één pakket aanbesteden zodat we hiervoor veel betere prijzen zullen bekomen van aannemers”, aldus de bevoegde schepen.

Toen de Dorpspartij in 2013 aan het beleid kwam in Glabbeek werd er een financieel berekend wegenmeerjarenplan 2013-2030 opgemaakt dat een langetermijnvisie ontwikkelde om de volledige weginfrastructuur van de 84 straten in Glabbeek volledig te vernieuwen gedurende een periode van 18 jaar en hier maximaal subsidies van de hogere overheden voor aan te trekken. Intussen werden er al 29 straten aangepakt en tegen 2025 zullen nog eens 25 straten vernieuwd worden.