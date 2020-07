Glabbeek verbouwt oud gemeentehuis tot buurthuis en noodwoning DDH

21 juli 2020

17u19 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek gaat na de zomer van start met de renovatie van het oude gemeentehuis in de Torenstraat in Attenrode-Wever. “We gaan het gebouw volledig energiezuinig renoveren en er een buurthuis op het gelijkvloers van maken. Op de eerste en tweede verdieping komt een noodwoning”, zegt schepen van patrimonium Tom Struys (Dorpspartij). Glabbeek kan ook in dit dossier beroep doen op Vlaamse subsidies, iets waar ze daar sterk in zijn want telkens weer slagen ze erin om hun projecten gedeeltelijk te financieren met een of andere subsidie.

Het project kadert in de vooropgestelde dorpskernvernieuwing in alle deelgemeenten. “Door de coronacrisis liep het project enige vertraging op maar intussen zijn alle offertes ingediend en kunnen we de komende weken het dossier gaan gunnen aan de aannemers, zodat de werken na de zomer van start kunnen gaan”, gaat Struys verder. De renovatiekost is geraamd op ruim 400.000 euro en de werken zullen vermoedelijk klaar zijn tegen begin 2021. Het OCMW investeert ruim 250.000 euro, de rest wordt betaald met 150.000 euro aan nieuwe Vlaamse subsidies. “Dat het project vertraging opliep, is eigenlijk een meevaller. Vlaanderen deed recent een oproep om noodwoningen te voorzien in elke gemeente en we kunnen nu een beroep doen op de nieuwe hiervoor voorziene subsidies. Vlaanderen wil hiermee het bouwen, kopen, renoveren en inrichten van noodwoningen stimuleren. Een meevaller want zij betalen 50% van de kosten”, legt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) uit. Eerder maakte Glabbeek al noodwoningen in de pastorij van Bunsbeek en boven de bibliotheek maar die laatste verdwijnt binnenkort omdat het gebouw verkocht wordt aan de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL.

Snelle huisvesting garanderen

Met de extra woningen wil de gemeente een snelle huisvesting garanderen voor mensen in tijdelijk in nood.“Dat kan gaan om een onbewoonbaar verklaarde pand, een afgebrand huis of mensen die uit hun woning gezet worden. Ze vormen een belangrijk sluitstuk binnen ons lokaal woonbeleid. Wij kiezen ook bewust voor twee extra woningen omdat in het verleden al bleek dat er soms echt een tekort was”, besluit schepen van wonen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). In het buurthuis krijgt de vriendenkring en de biljartclub, die voordien in de intussen afgebroken oude schoolgebouwen zaten, een stek.