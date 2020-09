Glabbeek tevreden met nieuw vervoersplan van De Lijn: “Alle deelgemeenten zullen voldoende bediend worden” DDH

14 september 2020

11u32 6 Glabbeek De gemeente Glabbeek is, in tegenstelling tot De gemeente Glabbeek is, in tegenstelling tot buurgemeente Tielt-Winge , wel tevreden met het nieuwe vervoersplan van De Lijn voorstelt en waarover de betrokken gemeenten hun mening moeten geven op de vervoerregioraad die doorgaat op 13 oktober. Volgens Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) zorgt het plan voor een betere busverbinding en daarom zal Glabbeek het goedkeuren.

Vlaanderen werd opgedeeld in vijftien vervoerregio’s en Glabbeek maakt deel uit van de vervoersregio Leuven. Het nieuwe plan moet een betere dienstverlening opleveren. “In het nieuwe vervoersplan zal De Lijn de buslijn 485 Tienen-Lubbeek-Leuven opsplitsen in twee nieuwe lijnen 372 en 373. Het traject van de nieuwe lijn 373 loopt tussen Tienen station en Leuven station en zal nieuwe bushaltes bedienen in de Torenstraat, Langstraat en Butschovestraat in deelgemeente Attenrode-Wever. Al tientallen jaren kwam daar amper een bus en een van de actiepunten in ons gemeentelijk beleidsplan was dan ook beter openbaar vervoer in de deelgemeente”, legt Reekmans uit.

Nog meer haltes

Ook buslijn 390, tussen Tienen en Aarschot, en lijn 420, tussen Tienen en Diest, krijgen meer haltes in deelgemeenten Kapellen, Glabbeek en Bunsbeek. “Deze lijnen worden veel gebruikt in de gemeente en ik ben dan ook blij dat het aanbod uitgebreid wordt in het nieuwe plan. Dat is absoluut noodzakelijk voor onze jongeren die school lopen in Tienen en Diest. We hebben hiervoor zwaar onderhandeld met De Lijn en het studiebureau.”

Tegen volgend jaar zal de gemeente op verschillende locaties nieuwe bushaltes plaatsen en tegen 2024 wil Glabbeek alle oude schuilhuisjes vervangen hebben door nieuwe.