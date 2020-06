Glabbeek stuurt factuur voor coronaveiligheidsmaatregelen naar hogere overheid

ddh

23 juni 2020

14u15 0 Glabbeek Glabbeek stuurt de factuur van het medisch beschermingsmateriaal naar de hogere overheid. Indien nodig zal het college van burgemeester en schepenen de factuur juridisch invorderen.

Volgens het bestuur gaat het om een factuur van 30.000 euro. “Bij het uitbreken van de coronacrisis kregen de lokale zorgverstrekkers en het lokaal woonzorgcentrum in Glabbeek ruim 7 weken geen medisch beschermingsmateriaal vanuit de Vlaamse en federale overheden ter beschikking gesteld. Wij zorgden er binnen de week dan maar zelf voor, zodanig dat de zorgverleners over alle noodzakelijk beschermingsmateriaal konden beschikken. In totaal kochten we 10.000 stuks medische handschoenen, 8.000 stuks chirurgische mondmaskers en 3.500 FFP2 mondmaskers. Hadden we dit niet onmiddellijk zelf gedaan dan hadden zorgverleners de eerste 7 weken van de coronacrisis zonder beschermingsmateriaal gezeten”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Desnoods juridisch terugbetaling afdwingen

Volgens de burgemeester was die beslissing de enige juiste en is ze ook wettelijk maar iemand moet nu wel de rekening betalen en Reekmans vindt niet dat die betaald moet worden door de gemeente. “Die eerste 7 weken kregen we geen enkele ondersteuning vanuit de Vlaamse en de federale overheden. Nochtans werd de nationale crisisfase al na de derde dag van de crisis afgekondigd en juridisch maakt dat een enorm verschil. Volgens de wet draai je namelijk zelf op voor de kosten als het gaat om een gemeentelijke crisisfase maar als dit gebeurt tijdens een nationale crisisfase moeten de hogere overheden uiteraard wel ondersteuning bieden aan de gemeente. Aangezien die wekenlang in gebreke bleven lijkt het mij logisch dat we de factuur nu doorsturen naar hen. Indien deze niet terugbetaald wordt, zal onze advocaat de kosten via juridische weg terugvorderen”, besluit Reekmans.