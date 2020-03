Glabbeek stelt drie locaties ter beschikking voor schakelzorgcentra Vanessa Dekeyzer

18 maart 2020

13u47 1 Glabbeek Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid heeft lokale besturen gevraagd om de opening van triageplaatsen en veldhospitalen te onderzoeken. Die zogenaamde ‘schakelzorgcentra’ kunnen worden ingezet op het moment dat de ziekenhuizen de toestroom van patiënten niet meer aankunnen.

“Wij hebben in Glabbeek drie geschikte locaties die in aanmerking komen voor triageplaatsen en veldhospitalen die we intussen aan de gouverneur hebben aangeboden indien ze noodzakelijk zouden worden”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Het gaat in Glabbeek over het serviceflatgebouw langs de Dries met 28 aparte assistentiewoningen. Door een rechtszaak tussen de aannemer en de exploitant staan die al geruime tijd leeg, maar gaat de aannemer op vraag van de gemeente akkoord ze tijdelijk ter beschikking te stellen. En ook de evenementenhal Hangaar 44 en de gemeentelijke sporthal worden aangeboden als noodlocaties. Indien deze locaties opgestart worden als schakelzorgcentra worden Defensie, de Civiele Bescherming en het Rode Kruis ingezet bij het bemannen en uitrusten van deze noodcentra. Ook de gemeentediensten zullen hierbij ondersteunen waar nodig.”