Glabbeek start vijfjarenplan voor vervanging van haar straatverlichting Vanessa Dekeyzer

19 november 2019

14u54 4 Glabbeek Glabbeek wil tegen 2025 alle straatverlichting vernieuwen door een nieuwe slimme energiezuinigere straatverlichting met led-lampen. Een half miljoen euro zal dit ambitieuze project kosten, waarvoor de gemeente gelukkig subsidies uit het toekomstfonds van Fluvius bekomt.

De eerste straatverlichting die vervangen wordt in 2020, is die van de Hoeledensesteenweg, Boeslinter, Schoolstraat, Vissenakensesteenweg, Bunsbeek-Dorp, Sint-Quirinusstraat in deelgemeente Bunsbeek en de Rode en Dries in deelgemeente Glabbeek. “Voor deze acht straten met in totaal 199 straatlampen hebben we een budget klaar van 91.000 euro”, zegt schepen van Energie Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “De jaarlijkse energiekost van deze acht straten bedraagt vandaag 8.020 euro per jaar. Deze doen we met de nieuwe straatverlichting dalen tot 6.273 euro per jaar. En de jaarlijkse CO² uitstoot voor deze acht straten doen we tegelijk dalen met bijna twee ton.”

In alle straten waar de nieuwe led straatlampen komen, worden ook nieuwe verlichtingspalen voorzien waar nodig. “Met deze investering in een nieuwe slimme straatverlichting doen we het verbruik en de CO²-uitstoot met 25 procent dalen”, besluit burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).