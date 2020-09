Glabbeek schrijft openbare aanbesteding voor afvalcontract uit DDH

Glabbeek Glabbeek gaat een openbare aanbesteding uitschrijven voor het gemeentelijk afvalcontract en de uitbating van het containerpark. Zo wil het de afvalfactuur voor de inwoners verlagen.

“In 2003 sloot het toenmalig gemeentebestuur zonder enige marktbevraging een 18-jarig contract af met afvalintercommunale Ecowerf. Uit ons marktonderzoek is gebleken dat de afvalophaling en verwerking via een intercommunale zoals Ecowerf enorm duur is en dat we het beter kunnen uitbesteden aan een privaat afvalbedrijf, want dat scheelt voor elke inwoner 25 procent op hun totale afvalfactuur”, zegt eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).

In juni 2021 loopt het contract met Ecowerf af en daarom wil de gemeente nu een openbare aanbesteding uitschrijven. “Zo willen we het beste afvalcontract tegen de beste prijs afsluiten”, gaat Vanwinkelen verder.

Niet langer blindelings contracten verlengen

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) schreef in 2018 het boek ‘De Vlaamse Ziekte’ waarin hij het politiek web van intercommunales onderzocht en volgens hem zijn de intercommunales verantwoordelijk voor de gigantische prijsstijgingen voor basisbehoeften als drinkwater, energie en afvalverwerking. “Intergemeentelijke samenwerking ontstond aan het eind van de jaren ’70 en was bedoeld om, via krachtenbundeling, de dienstverlening voor de burgers goedkoper te maken. De talrijke structuren van de intercommunales hebben er echter voor gezorgd dat de kostprijs voor deze basisbehoeften grondig ontspoord is de voorbije jaren. We gaan dan ook niet langer blindelings contracten met intercommunales verlengen. We zijn niet tegen intergemeentelijke samenwerking, maar als blijkt dat het aanbod van een intercommunale duurder is dan dat van de private markt kiezen we voor het beste aanbod”, besluit Reekmans.