Glabbeek schakelt over op digitale OCMW- en gemeenteraad Vanessa Dekeyzer

23 maart 2020

12u43 0 Glabbeek De komende dagen wordt er een digitale OCMW- en gemeenteraad samengeroepen in Glabbeek die zich zal buigen over een pakket van steunmaatregelen voor lokale middenstanders die door de coronamaatregelen gedwongen de deuren dienden te sluiten.

Op voorstel van burgemeester Peter Reekmans en schepen van Middenstand Tom Struys (beiden Dorpspartij) keurde het college van burgemeester en schepenen al een budget van 4.500 euro goed voor het plaatsen van plexischermen aan de kassa’s bij alle apothekers en voedingswinkels in Glabbeek. “Maar daarnaast zal het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad ook voorstellen om binnen de mogelijkheden van de gemeentelijke begroting, een budget vrij te maken waarmee getroffen middenstanders een extra gemeentelijke steunpremie zullen krijgen na de coronacrisis, bovenop de federale en Vlaamse steunmaatregelen.”

Meest kwetsbare inwoners

“En op de OCMW-raad zal door de Dorpspartijmeerderheid een voorstel ingediend worden om extra budget vrij te maken indien er inwoners na de coronacrisis in de financiële problemen zouden geraken, zegt schepen van OCMW Tom Struys. “En we zorgen er ook voor dat de meest kwetsbare inwoners kosteloos gebruik kunnen maken van bepaalde dienstverlening tijdens de coronacrisis om via het OCMW onder meer hun boodschappen te kunnen laten doen, hun dieren te laten verzorgen of maaltijden te laten bezorgen.”